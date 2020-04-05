Пожар в частном доме унёс жизни двух детей в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/4b4c3ce6-1927-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два ребёнка погибли 6 апреля во время пожара в одном из частных домов в городе Батайске в Ростовской области.
Произошёл пожар, после тушения которого обнаружены тела двух детей 2014 и 2015 годов рождения, — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.
По факту происшествия следователи начали проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причины смерти детей.
Ранее NEWS.ru писал, что несколько человек, в том числе полуторагодовалый ребёнок, погибли в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Магнитогорске 26 марта. В общей сложности к медикам обратились около двух десятков человек.