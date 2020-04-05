Происшествия

Пожар в частном доме унёс жизни двух детей в Ростовской области

12:05, 06 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два ребёнка погибли 6 апреля во время пожара в одном из частных домов в городе Батайске в Ростовской области.

Произошёл пожар, после тушения которого обнаружены тела двух детей 2014 и 2015 годов рождения, — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

По факту происшествия следователи начали проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причины смерти детей.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько человек, в том числе полуторагодовалый ребёнок, погибли в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Магнитогорске 26 марта. В общей сложности к медикам обратились около двух десятков человек.

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