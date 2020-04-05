Пожар в частном доме унёс жизни двух детей в Ростовской области

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Сотрудники полиции Тюменской области задержали в Тобольске 62-летнего местного жителя, устроившего стрельбу по своим родственникам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

При задержании у мужчины было изъято охотничье ружьё. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании пенсионеру меры пресечения. Инцидент со стрельбой произошёл 5 апреля в деревне Маслова Тобольского района,...