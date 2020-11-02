Пожар в ангаре с газовыми резервуарами на юге Москвы локализовали

https://static.news.ru/photo/a5b748f2-1d08-11eb-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Москвы/vk.com

Пожарным удалось локализовать возгорание в ангаре с газовыми баллонами на юге Москвы. Огонь охватил площадь в 300 кв. метров, заявили в экстренных службах.

Инцидент произошёл 2 ноября на улице Газопровод, 4а.

Пламя уничтожило две ёмкости с газом и два склада. Борьба со стихией продолжается.

Объявлена локализация пожара на площади 300 кв. метров, — передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Представители МЧС РФ добавили, что спасатели соблюдают технику безопасности и правила охраны труда. Данные о пострадавших пока не поступали. Кроме того, источник агентства рассказал, что на месте ЧП произошли несколько взрывов, пожарные ждут прибытия бронещита.

Ранее NEWS.ru сообщал, что огонь вспыхнул на магистральном газопроводе «Прогресс» в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом рассказал Ситуационно-аналитический центр Минэнерго. Пожар произошёл на 59-м км берущего начало в Ямбургском месторождении газопровода, отключён участок магистрали с 32-го по 60-й км.