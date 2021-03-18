Появилось видео задержания 14 украинских радикалов из «М.К.У» в РФ

https://static.news.ru/photo/6f429764-8887-11eb-9f9c-96000091f725_660.jpg Фото: Снимок с экрана/kuban.sledcom.ru

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания 14 членов радикального украинского сообщества «М.К.У.». В ролике показано, как молодых людей выводят из дома в наручниках.

В кадр также попали изъятые материалы — холодное оружие, «ингредиенты» для самодельных взрывных устройств, а также средства связи, в которых содержались инструкции по изготовлению оружия. Помимо этого правоохранители изъяли нашивки и стикеры с нацистской символикой.

Подозреваемые наносили на здания и сооружения Геленджика изображения националистического характера. Участники сообщества в период с ноября 2019 по декабрь 2020 года нападали на граждан по мотивам национальной ненависти и вражды и отношению к социальной группе и избивали их. При этом фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона и выкладывали в дальнейшем в Интернет, — говорится в сообщении СК РФ под видео.

На текущий день ведутся следственные мероприятия, которые установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что в Геленджике и Ярославле задержали14 участников украинского радикального сообщества «М.К.У.». В ходе задержания правоохранители изъяли у радикалов нацистские материалы и инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия.