Появилось видео спасения железнодорожного моста через Колу от обрушения

Днём 1 июня рухнул мост, по которому проходит единственная ветка, которая связывает Мурманск с остальной частью России. В Интернете появилась запись работ, которые проводились накануне его обрушения.
Как
Но если посмотреть внимательнее, то становится ясно, что это плановые работы. Как предположили комментаторы, таким образом пытались укрепить дефектную опору.
мост на перегоне Кола — Выходной закрыли ещё 30 мая. Тогда обнаружилось, что одну из опор размыло сильным паводком, к которому привела аномально снежная зима. Но в понедельник переправа окончательно рухнула. Пострадавших во время инцидента нет, на место происшествия прибыл Андрей Чибис. Железнодорожное движение на участке остановлено.
Как писал NEWS.ru, в правительстве Мурманской области предполагают, что работы по восстановлению переправы займут менее одного месяца.
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