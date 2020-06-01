Появилось видео спасения железнодорожного моста через Колу от обрушения

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Днём 1 июня рухнул мост, по которому проходит единственная ветка, которая связывает Мурманск с остальной частью России. В Интернете появилась запись работ, которые проводились накануне его обрушения.

Как пишут «Невские Новости», мост закрыли два дня назад из-за выявленного дефекта опоры и его собирались ремонтировать. На кадрах видно, как гравий с вагонетки над центральной опорой ссыпается прямо в воду. Автор записи предположил, что вагон падает с размытого паводком моста.

Но если посмотреть внимательнее, то становится ясно, что это плановые работы. Как предположили комментаторы, таким образом пытались укрепить дефектную опору.

мост на перегоне Кола — Выходной закрыли ещё 30 мая. Тогда обнаружилось, что одну из опор размыло сильным паводком, к которому привела аномально снежная зима. Но в понедельник переправа окончательно рухнула. Пострадавших во время инцидента нет, на место происшествия прибыл Андрей Чибис. Железнодорожное движение на участке остановлено.

Как писал NEWS.ru, в правительстве Мурманской области предполагают, что работы по восстановлению переправы займут менее одного месяца.