Стали известны причины поножовщины в махачкалинской школе

По предварительным данным, драка, в результате которой погиб 15-летний ученик махачкалинской школы, могла произойти из-за 10 тысяч рублей, сообщил «Подъёму» ученик параллельного класса. Сообщается, что один из подростков купил у другого телефон, но так и не получил его, хотя перевёл необходимую сумму. В ходе конфликта ученик ударил ножом своего одноклассника. Впоследствии раненный подросток скончался в больнице.

Джабраил покупал у Арсланали телефон. Арсланали сказал скинуть 10 тысяч, но телефон не принёс. Джабраил попросил вернуть деньги и позвал за школу поговорить. Он говорил спокойно, никакой агрессии, не пытался напасть, держал руки в карманах, на драку не провоцировал. А Арсланали набросился с ножом, — рассказал изданию ученик той же школы.

В результате пострадавший в драке скончался. Нападавшего задержала полиция. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении директора и завуча школы. Их обвиняют по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Они уволены. А также в отношении руководства охранного предприятия — по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).