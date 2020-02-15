https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В распоряжении NEWS.ru оказалось видео с места происшествия в Калининграде, где вечером 15 февраля мужчина открыл стрельбу, убив целую семью. Как уже сообщалось, стрелок пытался покончить с собой и скончался в больнице.

Как передавал собственный корреспондент NEWS.ru в Калининграде, стрелявшего зовут Фазиль, это мужчина примерно 55-60 лет. У входа в рынок он расстрелял семейную пару — мужчину по имени Вадим и девушку, которую звали Дарья — оба погибли на месте. Также пули попали в их сына 13-ти лет. Он в тяжёлом состоянии доставлен в больницу «скорой помощи». Корреспондент сообщил также, что погибшая была беременна. Стрелок пытался покончить с собой, но выжил, однако позже скончался в больнице.

На данный момент место происшествия оцеплено. На тротуаре очевидцы заметили одно тело, а также оружие. На месте работает следственная группа СК. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).