Появилось видео нападения кондуктора трамвая на инвалида в Новокузнецке

https://static.news.ru/photo/d0181620-e532-11ea-91e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/tsivilev42

В Новокузнецке кондуктор трамвая напал на пассажирку с инвалидностью за отсутствие маски. Очевидец опубликовал в сети видеозапись произошедшего.

Мужчина-кондуктор потребовал от одной из пассажирок, чтобы она надела маску. Маска у женщины была, но надевать её она отказалась, сославшись на то, что является инвалидом-астматиком второй группы.

Кондуктор поставил подножку женщине. После чего началась такая потасовка, — написал автор ролика.

Возмущённые поступком мужчины интернет-пользователи в комментариях к видео потребовали его немедленного увольнения, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в одном из автобусов, который двигался по центру Уфы, женщина в маске попыталась силой заставить выйти из транспортного средства другую, которая была без маски.