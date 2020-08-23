Появилось видео нападения кондуктора трамвая на инвалида в Новокузнецке

В Новокузнецке кондуктор трамвая напал на пассажирку с инвалидностью за отсутствие маски. Очевидец опубликовал в сети видеозапись произошедшего.
Мужчина-кондуктор потребовал от одной из пассажирок, чтобы она надела маску. Маска у женщины была, но надевать её она отказалась, сославшись на то, что является инвалидом-астматиком второй группы.
Кондуктор поставил подножку женщине. После чего началась такая потасовка, — написал автор ролика.
Возмущённые поступком мужчины интернет-пользователи в комментариях к видео потребовали его немедленного увольнения,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в одном из автобусов, который двигался по центру Уфы, женщина в маске попыталась силой заставить выйти из транспортного средства другую, которая была без маски.
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