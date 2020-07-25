Появилось видео допросов по делу о фото нацистов в «Бессмертном полку»

https://static.news.ru/photo/76a6268e-ce78-11ea-9022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет опубликовал видео обысков и допроса фигурантов дел о реабилитации нацизма. Им вменяют это в вину из-за публикаций фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка».

На кадрах видно, как сотрудники МВД проводят обыски у двух подозреваемых — жителя Перми Максима Гусева и жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко. Последний признал, что он «был не прав».

19-летний Гусев «не позднее 2 мая», как считают сыщики, загрузил на сайт «Бессмертного полка» фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. 27-летний Бородаенко и вовсе опубликовал на сайте фото Адольфа Гитлера, уверены следователи.

Ранее такие же обвинения были выдвинуты против ещё одного жителя Перми, жителя Казани и против молодого человека из Волгограда. Пермяк загрузил фото воевавшего на стороне нацистов генерала Андрея Власова, житель столицы Татарстана разместил фото Гитлера с подписью «Гитлер Адик», а волгоградец опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото руководителя гестапо Генриха Мюллера, писал NEWS.ru.