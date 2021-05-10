Фото ружья казанского стрелка попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/5ee2bdf0-b243-11eb-8de2-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Интернете появилось фото оружия, из которого казанский стрелок убил восемь человек в гимназии № 175. Снимок опубликовал Telegram-канал «112».

Оружие, из которого стрелял казанский стрелок Ильназ Галявиев. Это автоматический дробовик Hatsan Escort, — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после чрезвычайного происшествия в школе в Казани.

Нападение на школу произошло утром 11 мая. Ранее в Казани неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Погибли, по последним данным, 13 человек. По предварительной информации, среди жертв — ученики, а также один из преподавателей, охранник и уборщица. Ещё 12 человек, в том числе один взрослый, госпитализированы. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

Сообщается, что стрелков было двое. Один из стрелявших задержан, он заявил, что дома заложил бомбу. СМИ сообщили, что в одной из квартир на улице Туганлык действительно произошёл взрыв. Второй стрелок, по разной информации, продолжает удерживать заложников или ликвидирован.

Силовики эвакуировали всех учащихся, кого смогли. Около школы дежурят машины скорой помощи.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности.