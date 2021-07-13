Появились фото гостиницы в Геленджике, где произошёл взрыв

Прокуратура Краснодарского края предоставила NEWS.ru фотографии с места взрыва гостиницы «Азария» в Геленджике.

На изображениях видны клубы белого дыма от ещё не потушенного взрыва и разбросанные по площади обломки здания. Видно, что обломками также повредило припаркованную у гостиницы машину и фонарные столбы.

прокуратура Краснодарского края

прокуратура Краснодарского края

прокуратура Краснодарского края

По всей видимости, снимки были сделаны в первые минуты после того, как внутри здания произошёл взрыв газа. В кадре — растерянные люди.

Взрыв в гостинице «Азария» в Геленджике произошёл днём 13 июля. По данным краевого управления СКР, один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Все они госпитализированы. В числе пострадавших 14-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что проверка соблюдения пожарной безопасности будет проведена в гостиницах Краснодарского края в связи со взрывом в Геленджике. Соответствующее поручение отдал глава региона Вениамин Кондратьев.