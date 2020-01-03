https://static.news.ru/photo/d3a50386-2fe1-11ea-b6dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdrav.gov.by

4 января во второй половине дня недалеко от деревни Сидоровичи Могилёвского района Белоруссии микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Двое человек, один из которых — 12-летний ребёнок, погибли на месте. Более 10 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Могилёва.

Как передаёт KP.BY, на место аварии прибыли четыре бригады неотложной помощи. Пострадавшим провели противошоковую терапию и иммобилизацию с обезболиванием. Раненые находятся в стационарах областного центра, всю необходимую помощь им оказывали 60 врачей и медсестёр.

По предварительной версии, причиной аварии стало то, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу, совершая обгон, но не успел закончить манёвр и врезался в микроавтобус.

Как ранее сообщал NEWS.ru, один человек погиб и пятеро пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Иркутской области.