4 января во второй половине дня недалеко от деревни Сидоровичи Могилёвского района Белоруссии микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Двое человек, один из которых — 12-летний ребёнок, погибли на месте. Более 10 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Могилёва.
Как
По предварительной версии, причиной аварии стало то, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу, совершая обгон, но не успел закончить манёвр и врезался в микроавтобус.
Как ранее сообщал NEWS.ru, один человек погиб и пятеро пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Иркутской области.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен