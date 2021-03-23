Пострадавшая при сходе лавины в Хибинах девочка погибла

https://static.news.ru/photo/d1ba301e-8b98-11eb-86dd-96000091f725_660.jpg Фото: Jack Moscrop Ê/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Девочка, которая пострадала при сходе снежной лавины в Заполярье, умерла.

Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребёнка, — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального СУ СК.

Ранее поступила информация, что девочка жива, однако находится в тяжёлом состоянии.

Сход снежной лавины застал в пути группу из 16 туристов, которая регистрировалась на маршрут в Хибинах Мурманской области. Именно от туристов стало известно, что под лавиной оказалась девочка, медицинская помощь больше никому из группы не потребовалась. Региональное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка. Информация о сходе снежной лавины в районе посёлка Имандра (муниципальный округ город Оленегорск) поступила спасателям вечером 22 марта. Глава Оленегорска Олег Самарский рассказал, что в районе происшествия была группа из 15 человек, позже выяснилось, что речь идёт о туристах из Санкт-Петербурга.

Как писал NEWS.ru, в Кабардино-Балкарии три сноубордиста покатались в запрещённой зоне на горе Чегет и спровоцировали сход лавины. Один из них пострадал.