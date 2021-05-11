Посольство США выразило соболезнования в связи со стрельбой в Казани

https://static.news.ru/photo/96031ac6-b25e-11eb-af59-96000091f725_660.jpg Ребекка Росс Фото: twitter.com/USEmbRuPress

Представители посольства США в Москве отреагировали на трагедию, произошедшую в одной из казанских школ. Члены дипломатической миссии выразили соболезнования семьям погибших. Об этом сообщила в Twitter пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

Она подчеркнула, что все сотрудники американской дипмиссии глубоко опечалены потерей такого количества невинных жизней.

Мы выражаем искренние соболезнования семьям всех жертв, — подчеркнула Росс.

Также на трагедию отреагировали в канадском посольстве. Дипломаты в Twitter заметили, что опечалены и шокированы казанской трагедией. Произошедшее они оценили как зверское нападение.

Приносим наши глубочайшие соболезнования всем пострадавшим в этой трагедии и их семьям, — говорится в сообщении.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 20 получили ранения. Погибшие дети — восьмиклассники, четыре мальчика и три девочки.

В ближайшее время раненых школьников самолётом МЧС перевезут в Москву. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.