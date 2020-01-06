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Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга нашли няню, которая ранее пропала с пятилетней дочерью своей знакомой, за которой она осуществляет уход. Исходя из имеющихся сведений, в отношении ребёнка противоправных действий не совершалось.

Об этом журналистам 7 января сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отмечается, что полиция нашла девочку после поступления заявления о пропаже от мужчины, личность которого...