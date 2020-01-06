Посольство РФ в Нигерии подтвердило похищение пиратами трёх моряков с нефтяного земснаряда AMBIKA. Среди них двое являются россиянами и один — индус.
С судна AMBIKA были похищены двое россиян и индус, посольство принимает меры по их освобождению. По имеющейся информации, их состояние оценивается как удовлетворительное, — сказали в посольстве.
Во время нападения произошла перестрелка между захватчиками и охранниками судна. Сообщается, что четыре члена охраны мертвы. Пиратам удалось похитить трёх моряков, среди которых двое граждан России и один гражданин Индии, писал NEWS.ru.
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