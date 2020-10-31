После взрыва в челябинской больнице 13 пациентов доставили в реанимацию

https://static.news.ru/photo/a3b366ce-1b7a-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Фото: 74.mchs.gov.ru

13 пациентов челябинской больницы, где произошёл взрыв кислородных баллонов, доставлены в реанимационное отделение. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

После случившегося пациенты оперативно были переведены во временное помещение в спорткомплексе на стадионе Елесиной в 100 метрах от больницы. В дальнейшей транспортировке были задействованы 19 бригад скорой помощи, из них четыре реанимационных бригады и две бригады медицины катастроф.

Всего из здания больницы были эвакуированы 158 пациентов и 40 человек персонала. В результате ЧП люди не пострадали.

Взрыв произошёл 31 октября в будке для хранения баллонов с кислородом на территории ковид-госпиталя. К этому моменту на территории больницы уже работали пожарные, приехавшие по вызову из-за возгорания. По данным МЧС, огонь охватил два здания больницы, также огонь перекинулся на балконы соседнего дома. Пожар уже потушен.

СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ранее NEWS.ru публиковал кадры с места ЧП.