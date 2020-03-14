Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские Владивостока начали проверку после появления в социальных сетях видео, снятого в школьной раздевалке. На нём одна ученица оскорбляет и избивает другую. При этом, как установлено, обидчица заранее попросила подругу снять драку на телефон.

Избиение пытался остановить мальчик из той же школы, однако его попытки были тщетны. Проверка началась после того, как в правоохранительные органы поступило обращение отца избитой девочки, который попросил привлечь к...