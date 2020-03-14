Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полуголый мужчина устроил перепалку с сотрудниками пограничного контроля в аэропорту Домодедово. Он оказался нетрезв, чрезмерно эмоционален и в итоге был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Наряд полиции работниками аэропорта был вызван в зал прилёта международных авиалиний. Один из пассажиров повел себя неадекватно, сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу. В ведомстве уточнили, что он «оголив торс, словесно конфликтовал» с представителем погранслужбы.

На требование полицейских прекратить хулиганские действия и проследовать в дежурную часть гражданин ответил отказом, после чего к нему была применена физическая сила, — сказано в сообщении пресс-службы.

Нарушителем оказался житель столицы 1983 года рождения.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, направлявшийся из столичного аэропорта Шереметьево в Челябинск самолёт совершил экстренную посадку в Казани. Причиной стал дебошир на борту.

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