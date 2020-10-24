Полковник МВД назвал причину убийства депутата Петрова

https://static.news.ru/photo/3c90d696-173f-11eb-865e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Полковник милиции в отставке Александр Михайлов припомнил нераскрытое дело, которое может иметь отношение к заказному убийству депутата Петрова в Выборге Ленинградской области. В таком случае мотивом для убийства послужила личная месть.

Речь идёт об убийстве кандидата в депутаты муниципального совета Выборга Сергея Плахтия, которое было совершено в 2005 году. Полковник в отставке отметил схожесть обоих преступлений и припомнил, что оба фигуранта конфликтовали между собой, сообщает Пятый канал.

Плахтий был бывшим сотрудником милиции, они с Петровым были связаны с местным целлюлозным комбинатом.

То убийство также до сих пор не раскрыто, его тоже застрелил киллер у порога дома. Тогда мы проверяли Петрова на фоне этого преступления. В 2007 году Петров уехал в Грецию, как раз после убийства Плахтия в 2005 году. То есть взаимосвязи были. Это может быть месть за ту смерть, — предположил Михайлов.

Петров не считался лидером преступной группировки, но многие бизнесмены в те годы активно сотрудничали с преступниками и обращались к ним. Не исключено, что Александр Петров имел связи с криминалом.

Ещё одна версия, озвученная среди прочих, — месть за долги. Якобы Петров кому-то не вернул деньги. Но это предположение полковник в отставке посчитал менее логичным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Александр Петров незадолго до гибели начал распродавать своё имущество и бизнес. Оказалось, он собирался уехать из России в другую страну на ПМЖ.