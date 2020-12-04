Полиция задержала звезду «Глухаря» за избиение участника шоу «Дом-2»

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Российский актер Кирилл Мелехов был задержан полицией за драку со звездой шоу «Дом-2» Артёмом Кулаковым.

Инцидент произошёл ещё 7 ноября в баре «Руки вверх», где Мелехов находился в компании знакомых. В какой-то момент к ним стала приставать другая компания отдыхающих, в результате завязалась драка.

Как пишет РЕН ТВ, в отношении Мелехова возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней степени тяжести.

По словам избитого Кулакова, у него множественные переломы, в том числе перелом костей носа, челюсти и глазничной пластинки, а также сотрясение мозга. Сам Мелехов отрицает свою причастность к травмам Кулакова.

Это недостоверная информация. Этой ситуации не было, это выдумка, — сказал он.

Кирилл Мелехов известен по работам в фильмах и сериалах «Остров», «Кухня», «Глухарь-3», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»«, «Погоня за тенью».

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