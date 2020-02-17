https://static.news.ru/photo/8d8438cc-5188-11ea-85f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

26-летний житель Воронежа познакомился в соцсети с 19-летней жительницей Белоруссии, после чего стал пытаться организовать выезд девушки за пределы республики для занятия проституцией.

Россиянин обещал своей жертве заработки вплоть до $3000, проживание в благоустроенных квартирах и полное обеспечение безопасности. Вывоз белоруски за рубеж пресекли правоохранители, задержав подозреваемого в городе Могилёв. Как сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске 60-летняя женщина создала сеть публичных домов, общий ежемесячный доход которой составлял около миллиона рублей.