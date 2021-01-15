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Полиция задержала мужа убитой журналистки портала «Рязань.Лайф»

14:26, 16 января 2021
Жанна Шеплякова Жанна Шеплякова Фото: Жанна Шеплякова /vk.com

Сотрудники полиции задержали супруга главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой, которая была найдена мёртвой в собственной квартире.

По словам источника в правоохранительных органах, мужчина признался в убийстве.

По подозрению в убийстве Шепляковой задержан её супруг. Он признался в содеянном, — сообщил собеседник ТАСС.

Известно, что супруги воспитывали двух детей, которые после расставания родителей проживали с матерью. Представитель СУ СК по Рязанской области Ольга Суркова рассказала, что 37-летний мужчина забрал детей и покинул Рязань. Сейчас они временно переданы на попечение родственников.

В настоящее время с задержанным выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств произошедшего, — уточнила Суркова.

Она добавила, что в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения, передаёт 5-tv.ru.

Как писал NEWS.ru, тело 33-летней Жанны Шепляковой нашли в Рязани в её квартире. По данным сотрудников правоохранительных органов, супруги решили развестись и начали жить раздельно. Предполагается, что 15 января мужчина пришёл к экс-возлюбленной и между ними завязалась ссора, в ходе которой он нанёс женщине десять ножевых ранений.

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