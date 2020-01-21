https://static.news.ru/photo/bd078da0-3c3f-11ea-b26e-fa163e074e61_660.jpg Денис Майборода Фото: pfrf.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу красноярского отделения Пенсионного фонда России Дениса Майбороду. Об этом во вторник, 21 января, журналистам сообщил информированный источник в органах правопорядка.

По одной из имеющихся версий, Майбороду обвиняют в мошенничестве при закупке зданий для фонда. Однако официальное подтверждение данной информации на данный момент отсутствует.

Он задержан. Работает Следственный комитет, — цитирует Life сообщение источника.

Как ранее писал NEWS.ru, заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве на общую сумму в 6,7 млрд рублей.

Согласно материалам следствия, уголовное дело было возбуждено в 2013 году по факту хищения Арслановым средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.