Сотрудники правоохранительных органов задержали главу красноярского отделения Пенсионного фонда России Дениса Майбороду. Об этом во вторник, 21 января, журналистам сообщил информированный источник в органах правопорядка.
По одной из имеющихся версий, Майбороду обвиняют в мошенничестве при закупке зданий для фонда. Однако официальное подтверждение данной информации на данный момент отсутствует.
Он задержан. Работает Следственный комитет, — цитирует Life сообщение источника.
Как ранее писал NEWS.ru, заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве на общую сумму в 6,7 млрд рублей.
Согласно материалам следствия, уголовное дело было возбуждено в 2013 году по факту хищения Арслановым средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.