Полиция проводит проверку после угрозы стрельбы в школах Москвы

Сотрудники правоохранительных органов Москвы начали доследственную проверку после угрозы в соцсети устроить массовую стрельбу в учебных заведениях города. Полицейские провели беседы с руководством школ и проинструктировали охрану, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром 13 октября в полицию обратилась мама 16-летней ученицы одной из столичных школ. Женщина сообщила, что её дочь прочитала в группе в социальной сети о том, что массово в любую школу России, в каждое образовательное учреждение могут войти стрелки, — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что по данному факту проводится доследственная проверка и принят ряд мер. В частности, с руководством школ прошли профилактические беседы, сотрудники ЧОП получили инструкции, во всех объектах были проверены эвакуационные выходы и системы видеонаблюдения.

Ранее около школы № 1260 на Ленинском проспекте в Москве был задержан 15-летний подросток, устроивший стрельбу из страйкбольного ружья. Инцидент произошёл в районе дома № 66. Юноша с автоматом долго стоял рядом с учебным заведением, после чего несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.