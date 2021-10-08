Школы в Екатеринбурге проверили после угроз стрельбы

Сотрудники Росгвардии проводят проверку екатеринбургских школ и детских садов на безопасность в связи с сообщениями в соцсетях об угрозах стрельбы. В образовательных учреждениях города усилена охрана. Об этом сообщили в Департаменте образования Екатеринбурга, передаёт ТАСС.

Департамент образования уже обратил внимание всех наших руководителей образовательных организаций на усиление контроля. Кроме того, сотрудники Росгвардии проверили учреждения отдалённых территорий, тревожные кнопки и провели инструктаж, — сказали в ведомстве.

В УМВД по региону призвали родителей не паниковать и не поддаваться на провокации. Там отметили, что сообщения об угрозах проверяют полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях, — сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Накануне в местной прессе появились сообщения, что в социальных сетях и родительских чатах колледжей, школ и дошкольных учреждений Екатеринбурга рассылаются угрозы о стрельбе. К текстам прикреплено фото молодого человека с огнестрельным оружием, который якобы собирается напасть на учреждения.

Ранее стало известно, что из больниц Перми выписали всех пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете. Ещё шесть человек продолжают лечиться в столичных клиниках.

Трагедия в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по учащимся. В результате погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого стрелка. Он был доставлен в больницу, ему ампутировали ногу.