Полиция Москвы задержала мужчину-хулигана, порезавшего безработного

https://static.news.ru/photo/b3e9a728-a88f-11ea-b11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные полицейские задержали на севере Москвы гражданина, ранившего ножом безработного. Потерпевший получил травму шеи.

По данным силовиков, подозреваемый совершил преступление из хулиганских побуждений. Пострадавшего нашли на улице Алабяна. Его госпитализировали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по мегаполису.

Позже, на пересечении улиц Тимирязевская и Вутечича, наряд ДПС ГИБДД остановил автомобиль «Фольксваген Поло». Им управлял мужчина 1987 года рождения. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина устроил стрельбу, выясняя отношения с оппонентом во дворе жилого дома на юге Москвы. Он несколько раз выстрелил в спину противнику, после чего его забрала полиция.