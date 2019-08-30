https://static.news.ru/photo/66fb3062-cbd6-11e9-ba96-fa163e074e61_660.jpg Фото: 73.мвд.рф

Сотрудник полиции в Ульяновской области спас двухлетнюю девочку, которую мог изрезать сожитель её матери. С многочисленными ранами мягких тканей грудной клетки малышку доставили в больницу.

В правоохранительные органы обратились соседи, когда услышали крик в одной из квартир жилого дома на первом этаже.

Полицейский обнаружил, что дверь квартиры закрыта, свет в окнах отсутствовал. Посветив фонариком в окно, он увидел на диване ребёнка с пятнами бурого цвета. Заметив, что соседнее окно открыто, участковый проник в квартиру, завернул ребёнка в одеяло и выбежал с ним на улицу, — говорится на сайте регионального управления МВД РФ .

В нанесении телесных повреждений девочке силовики задержали сожителя её матери. Женщину ранее привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как сообщал News.ru, сотрудники правоохранительных органов спасли грудного ребёнка, которого пьяный отец угрожал выбросить с третьего этажа жилого многоквартирного дома в Саранске.