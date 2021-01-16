Полицейский спас 96-летнюю блокадницу от бомжа-убийцы

https://static.news.ru/photo/2d3e67c6-58a3-11eb-8717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 23-летний сержант полиции Максим Цветков спас 96-летнюю пенсионерку от гибели. Он вместе с отцом, полковником полиции в отставке Эдуардом Цветковым, остановил злоумышленника, который собирался зарезать пожилую женщину.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошёл днём в субботу. На лестничной площадке многоквартирного дома на Васильевском острове неизвестный пытался напасть на пожилую женщину. Ему помешали отец и сын Цветковы, которые проживают в соседней квартире.

Услышав крики о помощи, мужчины выбежали из квартиры и обнаружили склонившегося над пожилой женщиной мужчину, у которого в руках был нож. Его сразу же обезоружили и позвонили в полицию. Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входную дверь в подъезд до приезда сотрудников, — приводит слова Ирины Волк ТАСС.

Несостоявшегося убийцу задержали, им оказался 50-летний мужчина без определённого места жительства. Заведено уголовное дело о покушении на убийство. Что касается пенсионерки, жительницы блокадного Ленинграда, она доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего подростка, юношу подозревают в двойном убийстве. Отчим задержанного нашёл два тела в квартире одного из домов на проспекте Шаумяна. Он же и вызвал правоохранителей. Погибшие оказались матерью и дядей подростка.