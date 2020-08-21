Полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании в США

https://static.news.ru/photo/e46e3b28-e4c3-11ea-91a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция штата Луизиана начала служебное расследование по факту гибели 31-летнего мужчины при задержании в магазине. Инцидент произошёл в городе Лафайет.

Уточняется, что полицейские прибыли на вызов к небольшому магазину в котором, согласно заявлению. Молодой мужчина угрожал другому человеку холодным оружием. При виде полицейских он пытался убежать и против него применили электрошокеры, но это оказалось неэффективным. Когда мужчина попытался зайти в соседний магазин, полицейские открыли огонь, передаёт ABC News.

Мужчина был опознан как 31-летний Трейфорд Пеллерин, врачи в больнице, куда его доставили, зафиксировали смерть пациента. Офицеры не пострадали.

Трейфорд Пеллерин должен быть сегодня жив. Вместо этого семья скорбит. Ни одно из наших сообществ не в безопасности, когда полиция может безнаказанно убивать людей или когда обычные столкновения перерастают в смертоносные перестрелки, — говорится в заявлении Американского союза гражданских свобод.

Адвокаты погибшего требуют увольнения причастных к инциденту полицейских.

По данным издания, это третий эпизод стрельбы при задержании в штате с середины июля 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, посвящённый разгону в США маршей протеста с участием активистов движения Black Lives Matter.