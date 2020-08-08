Полицейские нашли в одной из квартир Петербурга пакет с мёртвым младенцем

https://static.news.ru/photo/c8b86a76-da45-11ea-a336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили в одной из квартир по улице Стародеревенская тело новорождённого ребёнка в полиэтиленовом пакете.

Хозяин жилища путается в показаниях. Сначала он рассказал, что к нему вместе с друзьями пришла знакомая девушка, якобы вместе с ребёнком.

Девчонка молодая со своим ребёнком и с друзьями пришла. Человека три-четыре было, выпивали, — объяснил петербуржец.

Потом он изменил показания, пояснив, что «валявшегося» ребёнка нашли на улице.

Я поднял [ребёнка], говорю девчонке: «Твой ребенок?», она говорит: «Мой». Я отдал его ей, — сообщил полицейским мужчина.

Через некоторое время хозяин квартиры выдал другую версию: ребёнок изначально был в квартире, его якобы нашли на полу в коридоре. Мужчина объяснил изменение своих показаний плохой памятью, а также тем, что недавно выпивал.

Правоохранители выясняют детали произошедшего. По одной из версий, во время распития спиртных напитков младенца могли придушить.

По данным РЕН ТВ, девушку зовут не Регина, а Юлия. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии с послеродовым кровотечением.

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