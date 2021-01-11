Поклонник дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну

https://static.news.ru/photo/d608efa6-548f-11eb-9a61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Водитель грузовика, врезавшегося в военную колонну в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов. О пристрастии водителя грузовика «Тонар» к автомобилям и быстрой езде говорят посты на его страницах в соцсетях.

Об этом сообщает MK.RU. Издание отмечает, что водитель прежде участвовал минимум как зритель в ночных дрифтах по Москве.

Также стало известно, что он до последнего времени работал без нареканий в столичной компании, которая занимается перевозками стройматериалов.

Авария произошла 11 января на 28-м километре Новорижского шоссе после того, как водитель грузовика, скорее всего, не справился с управлением. В ДТП пострадали 42 человека, 40 из них находятся в больнице. Жертвами аварии стали четверо военных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после ДТП с автобусами Минобороны Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил вождения. В ГУ МВД по Подмосковью подтвердили, что водитель грузовика, врезавшегося в колонну автобусов, не был пьян. Его задержали.