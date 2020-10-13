Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зелёной ветке метро Москвы

https://static.news.ru/photo/edee4a92-0d88-11eb-beae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Техническая неисправность привела к тому, что тоннеле столичного метро застрял поезд с пассажирами.

Инцидент произошел около 21:10. В тоннеле на перегоне между станциями «Тверская» и «Театральная» Замоскворецкой линии остановился поезд с пассажирами, — цитирует «Интерфакс» сообщение источника.

Через некоторое время пресс-служба столичной подземки сообщила, что движение поездов на Замоскворецкой линии вводится в график. Отмечается, что на зелёной ветке временно увеличен интервал движения поездов от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая» для проверки поезда.

Движение поездов на Замоскворецкой линии вводится в график, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, застрявший в туннеле поезд дошёл до «Театральной», высадил пассажиров и поехал на проверку.

Как писал NEWS.ru, временная отмена льготного проезда на московском транспорте для школьников, граждан старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями пока не повлияла на пассажиропоток в столичном метро. Детей и подростков, несмотря на объявленные из-за всплеска коронавируса каникулы, в подземке немного, однако пожилые люди планы не изменили, оплачивая проезд на общих основаниях.