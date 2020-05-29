Подросток в Приморье сбежал из интерната и погиб

https://static.news.ru/photo/50dd478a-77b5-11ea-88e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье подросток сбежал из интерната и погиб в результате ДТП. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам сотрудники региональной прокуратуры.

Отмечается, что воспитанник интерната самовольно покинул учреждение 24 марта. Ответственные лица не направили в полицию сведения о пропаже несовершеннолетнего и необходимости розыска, что противоречит законодательству. Также в интернате не приняли необходимых мер, направленных на установление местонахождения мальчика и обеспечения его безопасности.

Подростка с тяжёлыми травмами 6 мая доставили в больницу. Оказалось, что он попал в аварию. От полученных повреждений воспитанник интерната скончался.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), — приводит РИА Новости сообщение региональной прокуратуры.

Как ранее писал NEWS.ru, суд приговорил 16-летнюю девочку из Ижевска, избивавшую ровесниц и вымогавшую деньги у подростка, к двум годам колонии.