https://static.news.ru/photo/430878ee-c27c-11e9-8e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Покончившего с собой школьника и его семью, которую он убил Ульяновской области, похоронят на разных кладбищах.

Отец похоронит своего сына в понедельник, 19 августа, в Карсунском районе.

Что касается убитой семьи, они будут похоронены завтра на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района, это рядом с селом Патрикеево, — передаёт слова министра семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольги Касимовой РИА Новости.

Трагедия произошла в селе Патрикеево 18 августа. Старшеклассник зарубил свою мать, близняшек, бабушку с дедушкой и сам в итоге совершил суицид. По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт. СК завёл уголовное дело. По некоторым данным, школьник мог страдать шизофренией.

Как ранее писал News.ru, ульяновскому подростку, который убил семью и покончил с собой, назначили посмертную психиатрическую экспертизу.