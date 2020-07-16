Подполковник антинаркотического управления Москвы задержан за взятку

https://static.news.ru/photo/c5bdf210-c775-11ea-bb40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москве за получение взятки задержали высокопоставленного сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков. Речь идёт о подполковнике Сергее Дмитриеве. По данным следствия, он получил 1,5 миллиона рублей за передачу секретной информации.

Как пишет «Московский комсомолец», офицера поймали с поличным 15 июля прямо напротив здания Управления на улице Айвазовского. Родственник одного из возможных подозреваемых по уголовному делу захотел посмотреть на материалы следствия в обмен на деньги. Он договорился встретиться с Дмитриевым и параллельно сообщил об этом в ФСБ.

Вечером 15 июля доверенный человек звонившего бизнесмена с обещанной суммой приехал к супермаркету, расположенному рядом с Управлением. Дмитриева задержали в момент передачи денег. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

37-летний Сергей Дмитриев начинал карьеру в академии экономической безопасности МВД. В конце 2019 года он был назначен на должность начальника отдела по противодействию распространения потенциально опасных веществ в интернете. Бывшие сотрудники называют его компетентным специалистом и профессионалом своего дела.

Ранее NEWS.ru писал, что в Томске сотрудниками областного управления ФСБ задержан заместитель мэра Евгений Суриков. Он подозревается в получении взятки в размере не менее 300 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание предполагает 15 лет лишения свободы.