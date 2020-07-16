Подполковник антинаркотического управления Москвы задержан за взятку

В Москве за получение взятки задержали высокопоставленного сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков. Речь идёт о подполковнике Сергее Дмитриеве. По данным следствия, он получил 1,5 миллиона рублей за передачу секретной информации.
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Вечером 15 июля доверенный человек звонившего бизнесмена с обещанной суммой приехал к супермаркету, расположенному рядом с Управлением. Дмитриева задержали в момент передачи денег. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
37-летний Сергей Дмитриев начинал карьеру в академии экономической безопасности МВД. В конце 2019 года он был назначен на должность начальника отдела по противодействию распространения потенциально опасных веществ в интернете. Бывшие сотрудники называют его компетентным специалистом и профессионалом своего дела.
Ранее NEWS.ru писал, что в Томске сотрудниками областного управления ФСБ задержан заместитель мэра Евгений Суриков. Он подозревается в получении взятки в размере не менее 300 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание предполагает 15 лет лишения свободы.
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