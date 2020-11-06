Подозреваемого в убийстве девочки в Волгоградской области арестовали

https://static.news.ru/photo/028c542c-2034-11eb-ab95-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки в хуторе Поднижний под Волгоградом арестован по решению суда на два месяца — до 5 января, заявила руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Клетский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде ареста до 5 января 2021 года, — отметила Вальковская, слова которой приводит РИА Новости.

5 ноября девочка была найдена мёртвой в лесополосе за несколько километров от дома. По подозрению в её убийстве был задержан ранее судимый 32-летний знакомый матери девочки. Следователи считают, что он мог задушить ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области задержан подозреваемый в похищении и изнасиловании двух девочек семи и девяти лет.

Согласно версии следствия, вечером 4 ноября в одном из посёлков городского округа Истра мужчина подошёл к девочкам, заманил их в автомобиль и увёз.