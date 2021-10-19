Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в преступлении
Сергей Князев
Сергей Князев
11:48, 20 октября 2021
Ульяна ЛанскаяФото: Социальные сети
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Ульяна Ланская, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, призналась в преступлении и объяснила его мотивы. На допросе она заявила, что неизлечимо больна, и хотела оставить свой «след в истории», сообщает Telegram-канал Shot.
Подозреваемую доставили в Вологду и поместили в изолятор временного содержания. Она ещё не оправилась от передозировки снотворным, но уже может говорить. Ланская заявила следователям, что у всей её семьи был диагностирован рак крови. Она сама якобы знала, что ей скоро конец, и не хотела умирать одна, поэтому решила убить ребёнка. После того, как девочка согласилась подняться к ней в квартиру, Ланская много раз ударила девочку ножом.
Ранее сообщалось, что 40-летняя женщина состоит на учёте в психдиспансере и уже приставала к другим детям и следила за ними после того, как её лишили родительских прав. Мать убитой девочки состоит на учёте в ПДН как отрицательно влияющая на детей. Сама девочка училась в третьем классе и уже не раз уходила из дома. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела о халатности и об оставлении в опасности.