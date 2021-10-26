Подавший сигнал тревоги пассажирский самолёт сел в аэропорту Каира

Пассажирский самолёт Airbus A220, следовавший рейсом Каир — Москва, благополучно приземлился в аэропорту вылета, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. После взлёта воздушное судно подало сигнал тревоги.

Пассажирский Airbus A220 из Каира в Москву благополучно вернулся в аэропорт вылета. Причина, по которой он подал сигнал тревоги, устанавливается, — сказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, Airbus A220 подал сигнал тревоги, находясь над Средиземным морем, примерно через полчаса после взлёта. В общей сложности самолёт пробыл в воздухе около часа, он должен был приземлиться в аэропорту Домодедово.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет Bombardier Challenger 600, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сработавший датчик разгерметизации пассажирской кабины.