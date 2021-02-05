Подавший сигнал тревоги самолёт приземлился в Москве

https://static.news.ru/photo/6207ee46-688e-11eb-887c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиалайнер Airbus A320, который после взлёта подал сигнал тревоги и развернулся в Шереметьево, успешно приземлился.

Посадка произошла штатно. Причины технических неполадок и степень их сложности пока не известны, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирский Airbus A320, выполняющий рейс Москва — Амстердам, подал сигнал тревоги. Экипаж судна сообщил о частичном отказе системы радиосвязи, было принято решение о возвращении в Шереметьево.

Сигнал о неполадках поступил спустя 20 минут после взлёта, когда самолёт находился на высоте восемь тысяч метров.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону пассажирский самолёт вынужден вернуться из-за проблем с двигателем. Через несколько минут после взлёта экипаж столкнулся с технической проблемой: помпажом двигателя. В результате было принято решение вернуться в пункт вылета.

Посадка в Нижнем Новгороде прошла в штатном режиме. На борту находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.