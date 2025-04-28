Под Калугой произошло смертельное ДТП с грузовиком и микроавтобусом МВД: один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Автомобиль скорой помощи в Москве

Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовым автомобилем MAN под Калугой, сообщила в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. Погиб пассажир микроавтобуса Fiat, пострадали девять его пассажиров и оба водителя.

Водитель, управляя автомашиной «Ман», при выезде с второстепенной дороги не уступил движущемуся по главной автодороге автобусу «Фиат Дукато», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что столкновение микроавтобуса и грузовика произошло на трассе вблизи села Романово Березниковского округа Пермского края. По данным ведомства, в результате пострадали пять человек, включая одного ребенка. Возбуждено уголовное дело. Как уточнили в ведомстве, водитель микроавтобуса Mercedes, передвигаясь на опасной скорости, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с Lada Granta.

До этого пресс-служба УМВД по Волгоградской области сообщила, что микроавтобус врезался в стоящий на обочине грузовик, один человек погиб. В ведомстве отметили, что еще шесть человек пострадали.