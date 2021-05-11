Под Курганом пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Пять человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля Audi Q5 в Курганской области. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на полосу встречного движения, передаёт РИА Новости.
В микроавтобусе находились восемь человек, четверо из них, в том числе один ребёнок,
Четверо пострадавших из микроавтобуса и женщина, которая была пассажиром Audi, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в госпиталь Шадринска. Ребёнка медики планируют перевезти в больницу Кургана.
По поручению губернатора региона Вадима Шумкова развёрнут штаб для помощи пострадавшим и их родственникам.
Ранее в Москве три человека погибли в результате ДТП на 53-м километре кольцевой автодороги.