Под Курганом пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

https://static.news.ru/photo/9410dad4-b261-11eb-b5a1-96000091f725_660.jpg Фото: гибдд.рф/r/45

Пять человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля Audi Q5 в Курганской области. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на полосу встречного движения, передаёт РИА Новости.

В микроавтобусе находились восемь человек, четверо из них, в том числе один ребёнок, стали жертвами ДТП. Погиб и водитель легкового автомобиля.

Четверо пострадавших из микроавтобуса и женщина, которая была пассажиром Audi, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в госпиталь Шадринска. Ребёнка медики планируют перевезти в больницу Кургана.

По поручению губернатора региона Вадима Шумкова развёрнут штаб для помощи пострадавшим и их родственникам.

Ранее в Москве три человека погибли в результате ДТП на 53-м километре кольцевой автодороги.