По факту суицида российского миллиардера возбуждено уголовное дело

https://static.news.ru/photo/9397950c-243b-11eb-a84c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Босов Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Уголовное дело возбуждено следователями после самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова.

По данным РЕН ТВ, следователи ведут расследование по статье 10 УК РФ «Доведение до самоубийства». При этом на данный момент фигурантов в уголовном деле нет. Однако у следователей могут возникнуть вопросы к вдове погибшего Катерине Босовой, между ней и отцом покойного идут судебные разбирательства из-за активов миллиардера.

На момент гибели Босова его состояние оценивалось в $1,1 млрд, он занимал 86-е место в списке богатейших людей России. Тело мужчины было обнаружено 6 мая. Версии возможной причины смерти — суицид и неосторожное обращение с оружием.

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