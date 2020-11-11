По факту суицида российского миллиардера возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено следователями после самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова.
По данным РЕН ТВ, следователи
На момент гибели Босова его состояние оценивалось в $1,1 млрд, он занимал 86-е место в списке богатейших людей России. Тело мужчины было обнаружено 6 мая. Версии возможной причины смерти — суицид и неосторожное обращение с оружием.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в новосибирской больнице совершила суицид 38-летняя бывшая волейболистка. Её нашли под окнами палаты рано утром, пациентка скончалась вечером того же дня. В октябре у женщины диагностировали миелобластный лейкоз и коронавирусную пневмонию.