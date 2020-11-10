В Новосибирске экс-спортсменка покончила с собой в больнице из-за диагноза

https://static.news.ru/photo/64ad26ce-233e-11eb-9c39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новосибирской больнице совершила суицид 38-летняя бывшая волейболистка. Её нашли под окнами палаты рано утром, пациентка скончалась вечером того же дня. В октябре у женщины диагностировали миелобластный лейкоз и коронавирусную пневмонию.

Женщина почувствовала себя плохо в середине октября, она начала падать в обмороки. Тесты показали наличие онкологии. Сибирячку госпитализировали, а через неделю обнаружили коронавирус и пневмонию. Пациентку перевели в «красную зону».

Экс-спортсменка тяжело болела. Ей постоянно требовалась редкая группа крови — II отрицательная. Медики ежедневно делали ей переливание и пытались вылечить пневмонию, но сибирячке становилось только хуже. В итоге она ушла из жизни.

Я дежурил в больнице, врачи вышли и сказали, что моей жены больше нет. Я считаю, виновата болезнь. Она полностью съела супругу. Но я всё равно благодарен всем, кто помог моей жене и успел сдать для неё кровь, — цитирует «КП-Новосибирск» мужа погибшей.

У бывшей спортсменки остались двое детей.

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