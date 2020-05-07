ФСБ объединила дело генерала СК Музраева ещё с девятью делами

https://static.news.ru/photo/546699d4-9032-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стали известны подробности расследования дела генерала СК Музраева о терроризме. ФСБ России объединила уголовное дело в отношении экс-руководителя СК РФ по Волгоградской области с ещё девятью делами. Всего под следствием находятся девять фигурантов, включая самого генерала СК.

В одно производство соединены 10 уголовных дел, включая дела в отношении Музраева о терроризме, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями, — сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, Музраев причастен к нескольким эпизодам противоправной деятельности. Все преступления осуществлялась в условиях строгой конспирации, подчеркнул он.

Музраев был арестован вместе с предпринимателем Владимиром Зубковым в июне по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова.

Свою вину Музраев категорически отрицает. По словам адвоката Владимира Семенцова, объективных доказательств вины генерала в уголовном деле нет. Юрист считает, что действия его подзащитного следует квалифицировать как хулиганство, писал NEWS.ru.