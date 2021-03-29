Письма с сообщениями о заложенной взрывчатке получили 16 школ Барнаула

Анонимные сообщения о заложенной взрывчатке поступили на электронную почту в 16 школ Барнаула. В настоящее время на местах работают сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По данным пресс-службы, электронные письма с информацией о «минировании» школ пришли в ночь с 29 на 30 марта в 16 школ Барнаула.
На 09:00 (05:00 мск) проверено три школы — № 81, № 69, № 60. В этих школах учебный процесс начнётся с третьего урока. Во всех 16 школах находятся сотрудники полиции, — говорится в сообщении.
Ещё в 13 школах отменены занятия первой смены, там ведутся оперативные мероприятия.
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