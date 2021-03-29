Письма с сообщениями о заложенной взрывчатке получили 16 школ Барнаула

https://static.news.ru/photo/bbe7072e-5842-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/angela_kolomeets/Global Look Press

Анонимные сообщения о заложенной взрывчатке поступили на электронную почту в 16 школ Барнаула. В настоящее время на местах работают сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным пресс-службы, электронные письма с информацией о «минировании» школ пришли в ночь с 29 на 30 марта в 16 школ Барнаула.

На 09:00 (05:00 мск) проверено три школы — № 81, № 69, № 60. В этих школах учебный процесс начнётся с третьего урока. Во всех 16 школах находятся сотрудники полиции, — говорится в сообщении.

Ещё в 13 школах отменены занятия первой смены, там ведутся оперативные мероприятия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестный сообщил о минировании авиационных вышек в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево.