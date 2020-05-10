Пираты похитили россиянина в Экваториальной Гвинее

https://static.news.ru/photo/4c8007c6-92a0-11ea-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Посольство РФ в Камеруне подтвердило похищение россиянина с борта грузового судна в территориальных водах Экваториальной Гвинеи.

Сотрудник посольства рассказал о похищении ТАСС. Российская дипмиссия в Камеруне также аккредитована в гвинейской столице Малабо. По словам дипломата, само нападение на грузовой корабль Rio Mitong, на борту которого были граждане РФ, произошло в субботу, 8 мая. Ещё двое российских граждан пострадали при нападении и находятся в больнице в Малабо.

В посольстве также рассказали, что есть предварительные данные об атаке пиратов на научное судно в Гвинейском заливе, на котором находились граждане России, двое из них могли быть похищены. Однако эта информация нуждается в дополнительной проверке.

Как писал NEWS.ru, в апреле пираты атаковали контейнеровоз Tommi Ritscher в Гвинейском заливе и похитили восьмерых членов экипажа, среди которых было трое россиян.