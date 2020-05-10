Пираты похитили россиянина в Экваториальной Гвинее

Посольство РФ в Камеруне подтвердило похищение россиянина с борта грузового судна в территориальных водах Экваториальной Гвинеи.
Сотрудник посольства
В посольстве также рассказали, что есть предварительные данные об атаке пиратов на научное судно в Гвинейском заливе, на котором находились граждане России, двое из них могли быть похищены. Однако эта информация нуждается в дополнительной проверке.
Как писал NEWS.ru, в апреле пираты атаковали контейнеровоз Tommi Ritscher в Гвинейском заливе и похитили восьмерых членов экипажа, среди которых было трое россиян.
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