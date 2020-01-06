https://static.news.ru/photo/a7c4124c-322b-11ea-82e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» не мог связаться с командно-диспетчерским пунктом. Об этом сообщили в Организации гражданской авиации Ирана.

Сначала об этом сообщил директор организации Али Абедзаде, слова которого приводит агентство Mehr.

Связи с командно-диспетчерским пунктом у пилотов этого борта не было, — заявил Абедзаде.

Представитель этой же службы Реза Джафарзаде, в свою очередь, сообщил телерадиокорпорации IRIB, что связь Boeing с землёй исчезла сразу после взлёта.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта, по данным авиаперевозчика, было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд подтвердил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января. Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737.

Ранее очевидец авиакатастрофы рассказал журналистам о случившемся. По его словам, потерпевший крушение лайнер загорелся ещё в воздухе, писал NEWS.ru.