Экипаж самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» не мог связаться с командно-диспетчерским пунктом. Об этом сообщили в Организации гражданской авиации Ирана.
Сначала об этом
Связи с командно-диспетчерским пунктом у пилотов этого борта не было, — заявил Абедзаде.
Представитель этой же службы Реза Джафарзаде, в свою очередь,
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта, по данным авиаперевозчика, было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд подтвердил, что в авиакатастрофе никто не выжил.
Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января. Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737.
Ранее очевидец авиакатастрофы рассказал журналистам о случившемся. По его словам, потерпевший крушение лайнер загорелся ещё в воздухе, писал NEWS.ru.
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