https://static.news.ru/photo/669423c4-c373-11e9-ab26-fa163e074e61_660.jpg Олеся Яковлева Фото: Вадим Павлов/facebook.com

Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье во время отдыха.

Не стало ещё одного моего хорошего друга, — сообщил друг артистки Вадим Павлов.

Основатель группы «Пандора» Станислав Власов рассказал, что Яковлева трагически погибла во время отдыха, передаёт « КП ».

Прощание с певицей состоится 21 августа. У женщины остался супруг и четырёхлетний ребёнок.

Ранее умер на 73-м году жизни народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов. Певец был известен по композициям «Город мой Орджоникидзе» и «Мадина». Кроме того, он в качестве актёра принимал участие в съёмках картин «Алан», «Когда поют в Орджоникидзе» и «Золотая свадьба», писал News.ru.