Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье во время отдыха.
Не стало ещё одного моего хорошего друга, — сообщил друг артистки Вадим Павлов.
Основатель группы «Пандора» Станислав Власов рассказал, что Яковлева трагически погибла во время отдыха, передаёт «
Прощание с певицей состоится 21 августа. У женщины остался супруг и четырёхлетний ребёнок.
Ранее умер на 73-м году жизни народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов. Певец был известен по композициям «Город мой Орджоникидзе» и «Мадина». Кроме того, он в качестве актёра принимал участие в съёмках картин «Алан», «Когда поют в Орджоникидзе» и «Золотая свадьба», писал News.ru.