Перестрелка с участием полиции в Канаде привела к гибели ребёнка

https://static.news.ru/photo/8bd56a68-3027-11eb-82d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В канадской провинции Онтарио произошла перестрелка с участием полиции. Погибли два человека, один из них — ребёнок.

Инцидент произошёл в городке Каварта-Лэйкс, который расположен в 135 км к северо-востоку от Торонто. Мужчина отстреливался от полицейских, при этом погиб мальчик, сообщает телеканал СBC.

Стрелок был задержан, он получил серьёзные ранения. Также был госпитализирован полицейский. Началось расследование происшествия. Обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, 31 октября в Лионе неизвестный злоумышленник расстрелял из охотничьего ружья православного священника. Мужчина получил ранения, когда закрывал двери храма. Преступник воспользовался тем, что в стране объявлен карантин и на улицах нет людей. Его видели два человека, которые находились в припаркованной машине.

Преступление расследует судебная полиция Лиона в сотрудничестве с антитеррористической прокуратурой. В связи с нападением глава МВД Жеральд Дарманен организовал кризисный штаб.