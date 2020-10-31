В МВД Франции открыли кризисный штаб из-за очередной атаки

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об открытии в министерстве кризисного штаба после стрельбы в Лионе, где был ранен православный священник.

Я возвращаюсь в Париж и открываю кризисный штаб вместе с президентом республики и премьер-министром, — написал Дарманен в своём Twitter.

Очередная атака во Франции произошла сегодня около 16:00 (18.00 мск). Священник получил огнестрельное ранение недалеко от Греческой православной церкви. По предварительным данным, нападавшему удалось скрыться. Пострадавший госпитализирован. По его словам, он не знаком с нападавшим. Как сообщает местное издание Le Progres со ссылкой на очевидцев, рядом с церковью были слышны два выстрела. В настоящее время район происшествия перекрыт, полиция ищет злоумышленника.

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.

29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Кроме того, 29 октября в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции, писал NEWS.ru.