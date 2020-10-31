Напавший на священника в Лионе стрелял из охотничьего ружья

https://static.news.ru/photo/7ee91890-1ba5-11eb-91ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mediavenir/twitter.com

Ранивший священника у православной церкви во французском Лионе произвёл выстрел из охотничьего ружья. Об этом сообщили французские СМИ.

Как пишет газета Le Parisien, выстрелов было два. Священник в этот момент закрывал двери храма.Злоумышленника видели только два человека, который в этот момент находилисть в припаркованной машине, стоявшей неподалёку. Во франции сейчас действует режим самоизоляции и людей на улице очень мало.

Сотрудники муниципальной полиции оказали первую помощь пострадавшему 52-летнему священнику. Сейчас он в тяжёлом состоянии и врачи ведут борьбу за его жизнь.

Расследует преступление судебная полиция Лиона, но в Национальной антитеррористической прокуратуре заявили, что оценивают ситуацию и при необходимости подключатся к расследованию.

В этот момент в Париже глава МВД Жеральд Дарманен сейчас проводит совещание в кризисном штабе. Его заседание было созвано в связи с нападением и его участники ждут приезда премьер-министра Жана Кастекса. Он прервалделовую поездку, как только узнал о случившимся.

Во Франции считают, что это нападение является звеном в цепочке преступлений, совершённых на религиозной почве. Первым из них стало убийство преподавателя по истории Самюэля Пати.16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.

29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Кроме того, 29 октября в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции

Как писал NEWS.ru, ранее в Сирии прошёл митинг в честь убийцы учителя в Париже.