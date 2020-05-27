Перекрытия обрушились в жилом доме в Кургане

В Кургане в многоквартирном двухэтажном доме частично обрушились перекрытия. На момент аварии в здании проживали люди.
Об этом
В связи с частичным обрушением перекрытий многоквартирного дома на улице 9 Мая, 2, признанного аварийным, прокуратурой города организованы надзорные мероприятия, — говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе проверки будет дана оценка действиям городской администрации и подведомственных учреждений. Прокуратура намерена выяснить, были ли приняты меры по выявлению и предотвращению угрозы обрушения построенного в 1960 году здания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что штормовой ветер, начавшийся в Кузбассе в ночь на 27 мая, за несколько часов повредил около 150 крыш зданий и повалил 280 деревьев, жители сообщают и о других разрушениях.
Добавьте наши новости в избранные источники