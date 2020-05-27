Перекрытия обрушились в жилом доме в Кургане

https://static.news.ru/photo/aa2432e6-9ff0-11ea-87f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Кургане в многоквартирном двухэтажном доме частично обрушились перекрытия. На момент аварии в здании проживали люди.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. По её данным, погибших в результате происшествия нет. В ГИС ЖКХ сообщили, что здание было признано аварийным.

В связи с частичным обрушением перекрытий многоквартирного дома на улице 9 Мая, 2, признанного аварийным, прокуратурой города организованы надзорные мероприятия, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка действиям городской администрации и подведомственных учреждений. Прокуратура намерена выяснить, были ли приняты меры по выявлению и предотвращению угрозы обрушения построенного в 1960 году здания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что штормовой ветер, начавшийся в Кузбассе в ночь на 27 мая, за несколько часов повредил около 150 крыш зданий и повалил 280 деревьев, жители сообщают и о других разрушениях.